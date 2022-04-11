СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса. По данным следствия, ВСУ вели артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по Донецку, Мариуполю, Макеевке и другим населенным пунктам Донбасса.

Есть погибшие среди мирных жителей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.