Жильцы дома в Ступине, где произошел взрыв, не пускали газовые службы – Минэнерго

Жильцы трех квартир, находившихся в эпицентре взрыва газа в доме в подмосковном Ступине, не пускали к себе специалистов газовых служб, сообщили в региональном Минэнерго.

Взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. По данным МЧС России, в результате ЧП погибли два человека, в том числе ребенок 2012 года рождения. Семь человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

По предварительной версии, взрыв мог стать следствием неисправности газового оборудования и утечки газа. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий подчеркнула, что точную информацию представят после экспертизы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.