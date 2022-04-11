Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ступине находятся в реанимации, сообщил главврач.

В России упростят и ускорят регистрацию иностранных лекарств. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Экспонаты, которые задерживали на границе в Финляндии, привезли в "Эрмитаж".

