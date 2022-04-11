Воробьев навестил в больнице пострадавших в результате взрыва газа в Ступине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа, которые находятся в ступинской больнице.

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

В результате происшествия два человека погибли, среди них – ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.