Воробьев навестил пострадавших при взрыве газа в ступинской пятиэтажке

Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в ступинской пятиэтажке.

Военные РФ взяли под контроль село Каменка. Это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмской районе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности – Еврокомиссия.