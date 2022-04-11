СК сообщил, что причиной взрыва в Ступине могла стать утечка газа

Причиной взрыва в пятиэтажке в Ступине могли стать неисправность оборудование и утечка газа. Об этом сообщили в Следственном комитете. Более точные данные появятся в ходе расследования, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также прибыл на место событий и дал поручение разместить жителей пострадавшего дома в максимально комфортных условиях. Некоторые смогут войти в свои квартиры уже сегодня. Тем временем разбор завалов на месте продолжается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.