Неисправность оборудования и утечка газа могли стать причинами взрыва в Ступине – СК МО

К взрыву в пятиэтажке в Ступине могли привести неисправность оборудования и утечка газа. Об этом заявил СК по Московской области.

Причин для дефолта у РФ нет. Есть потенциал исполнять все обязательства, сообщил Дмитрий Песков.

Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским туристам – визовый оператор.