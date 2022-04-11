Неисправность оборудования и утечка газа могли стать причинами взрыва в Ступине – СК

Причиной взрыва в пятиэтажке в Ступине могли стать неисправность оборудование и утечка газа. Об этом сообщили в Следственном комитете. Более точные данные будут по ходу расследования, отметил глава Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор прибыл на место события и дал поручение разместить жителей пострадавшего дома в максимально комфортных условиях. Некоторые смогут заглянуть в свои квартиры уже сегодня.

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.