Очевидец сообщил о возможном минировании "ВТБ Арены"

В данный момент около "ВТБ Арены" находятся пожарные и сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы. На кадрах видно, что машины стоят, в том числе и за забором, непосредственно на территории.

Как сообщил один из очевидцев, здание может быть заминировано. Пока официальной информации нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.