Жители поврежденных квартир в Ступине смогут попасть домой уже сегодня – Воробьев

Некоторые жители поврежденных взрывом квартир в Ступине смогут попасть домой уже сегодня. Об этом заявил Андрей Воробьев.

"Википедия" получила новые требования Роскомнадзора об удалении контента, рассказали представители.

Тестирование карт "Тройка" с российским чипом начинается в Москве, рассказали в Дептрансе.