Воробьев заявил, что среди погибших при взрыве газа в Ступине есть ребенок

Среди погибших при взрыве газа в Ступине есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Возвращение коллекции Морозовых из Парижа в Россию возможно к майским праздникам, заявил Михаил Швыдкой.

300 бригад "Мосводостока" приготовились устранять последствия мощного ливня в Москве – власти.