Воробьев рассказал о погибших при взрыве газа в жилом доме в Ступине

В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в Ступине погибла 12-летняя девочка. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал на встрече с эвакуированными жителями.

Всего в больницах сейчас находятся пять человек, один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.

На месте ЧП продолжают работу следователи. Не исключено, что под завалами остались люди.

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.