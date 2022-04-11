Власти Подмосковья сообщили о погибшей девочке при взрыве газа в Ступине, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Оставшиеся у России тяжелые ракеты "Протон" могут быть использованы для создания многоспутниковой группировки. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.