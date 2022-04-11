После взрыва газа в доме в Ступине под завалами могут находиться люди – СК РФ

Под завалами на месте взрыва газа в ступинской пятиэтажке могут находиться люди, заявили в СК по Московской области. По данным МЧС России, при взрыве газа погибли два человека и семь пострадали.

Задержанные на финской границе картины вернутся в Третьяковскую галерею в понедельник, 11 апреля.

Планы по запуску регулярных речных трамвайчиков в Москве в 2022 году остаются в силе, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

