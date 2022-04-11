В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ступине

В результате взрыва в жилом доме в Ступине пострадали пять человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

На месте продолжается разбор завалов. Следственный комитет опубликовал информацию о том, что будет назначать сразу несколько экспертиз, чтобы разобраться, что именно произошло на четвертом этаже и как это привело к взрыву.

По данным МЧС России, при взрыве газа погибли два человека и семь пострадали. Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. Для них организовали временный пункт размещения во Дворце культуры в Ступине.

По информации МЧС, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.