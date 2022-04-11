Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ступине. В больницах находятся три человека, по данным Минздрава. Один в тяжелом состоянии.

Между тем Следственный комитет сообщает, что под завалами все еще могут оставаться люди. Оперативные службы продолжают работу на месте, заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.