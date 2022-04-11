Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье выросло до 7

Число пострадавших при взрыве газа в Ступине увеличилось до семи. Об этом сообщил Следственный комитет.

Российские средства ПВО сбили в районе Изюма два украинских самолета Су-25, заявили в Минобороны РФ

Водителям в Москве в качестве эксперимента разрешат покидать места ДТП без пострадавших, сообщили в Дептрансе.

