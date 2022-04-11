В Ступине продолжили разбор завалов после взрыва газа в жилом доме

Десятки спасателей и медиков работают в данный момент около пятиэтажки в Ступине. 11 апреля там, по данным Следственного комитета, взорвался газ. Два человека погибли. Семеро получили травмы, сообщает областной Минздрав. Как сообщили следователи, под завалами все еще могут находиться люди.

11 апреля следствие произошедшего хлопка бытового газа произошло частичное обрушение четвертого этажа пятиэтажного дома. СК по Московской области незамедлительно выехали на место происшествия, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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