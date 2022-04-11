МЧС уточнило число пострадавших при взрыве газа в Ступине

Число пострадавших при хлопке газа в подмосковном Ступине увеличилось до шести человек. Об этом сообщили в МЧС.

Также известно о двух погибших, включая 12-летнего ребенка. В Следственном комитете допускают, что под завалами еще могут находиться люди. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации МЧС, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

Всего из пятиэтажки эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. Специалисты МЧС организовали пункт временного размещения в местном Дворце культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

