Пожар произошел в школе-интернате на Таймыре

В таймырском поселке в ночь на 11 апреля загорелась школа-интернат. Как сообщают в МЧС, на момент пожара в здании находились порядка 90 человек, в том числе больше 80 детей. Все они успели самостоятельно эвакуироваться и размещены сейчас у родственников.

Огонь охватил цокольный этаж в левом крыле школы. Тушить его спасателям помогали сельчане и полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

