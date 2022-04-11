Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине

Представители экстренных служб назвали предварительную причину взрыва газа в подмосковном Ступине.

"Предварительная причина – утечка газа вследствие неисправности газового оборудования", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что людей под завалами нет. В связи со взрывом проводится прокурорская проверка.

По информации МЧС, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. По последним данным МЧС, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.