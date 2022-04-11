В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа

10 человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Еще один человек погиб.

По информации МЧС, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.

Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома оборудован во дворце культуры в Ступине.