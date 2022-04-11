Один человек погиб при взрыве бытового газа в Ступине

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ступине, пять человек пострадали.

По информации МЧС, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.