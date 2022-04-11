Взрыв газа прогремел в жилой пятиэтажке в Ступине

В подмосковном Ступине 60 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали из пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС.

В районе 5 утра поступило сообщение о хлопке бытового газа в квартире на четвертом этаже, после чего начался пожар. Обрушились внешние панели и межкомнатные перегородки. Пострадали две женщины. Дальнейшая информация уточняется.

На востоке столицы в ночь на 11 апреля загорелся металлический ангар с автомобилями. Пожар произошел на Большой Косинской улице. Полыхали более 300 квадратных метров. В МЧС сообщают об одном погибшем. К этому часу возгорание уже ликвидировано.