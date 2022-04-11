В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Подмосковье погибших нет – МЧС

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Подмосковье погибших нет. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в МЧС.

По информации ведомства, взрыв произошел в городском округе Ступино в доме 4 по Центральному переулку. В первую очередь пострадала квартира на 4-м этаже пятиэтажного шестиподъездного дома, впоследствии начался пожар.

В результате взрыва обрушились внешние панели 4–5-го этажей, на 4-м этаже также разрушились внутренние перегородки двух квартир. В ряде помещений выбиты окна. К устранению последствий привлечены 119 человек и 28 единиц техники.