На юге Москвы продолжаются работы по восстановлению дома на Домодедовской улице

На юге Москвы, на Домодедовской улице, продолжаются работы по устранению последствий атаки беспилотника. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что повреждения незначительные. Уже начаты работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия. Улица не перекрыта, но на месте работают службы для оперативного устранения последствий.

Жильцы 16-этажки сообщили, что ранним утром их разбудили громкие хлопки и взрыв, после чего в некоторых квартирах вылетели окна. В квартире, куда упали обломки, в момент атаки никого не было, поэтому пострадавших нет.

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