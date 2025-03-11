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11 марта, 13:15

Происшествия

Андрей Воробьев навестил пострадавших в больнице Видного

Андрей Воробьев навестил пострадавших в больнице Видного

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Четверо пострадавших в результате атаки беспилотника в Видном продолжают находиться в больнице. Среди них – семья с детьми, получившая ранения от осколков стекла. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично навестил пострадавших.

У девочки травмы плеча и стопы, у матери – раны на лобной области, правой кисти и бедре. Бабушка, которая прикрыла детей, также получила ранения. Воробьев отметил, что бабушка проявила героизм, защищая семью.

Правительство региона выделило выплаты пострадавшим и родственникам погибших. Размер компенсаций составит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Раненые также получат поддержку в размере от 100 до 500 тысяч рублей, независимо от тяжести травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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