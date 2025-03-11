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11 марта, 11:45

Происшествия

Движение в сторону Дзержинского перекрыли из-за падения БПЛА

Движение в сторону Дзержинского перекрыли из-за падения БПЛА

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Движение по улице Капотня в сторону Дзержинского перекрыто из-за падения БПЛА, сообщила пресс-служба Мострансавто.

Услуга межрегионального переноса номера телефона может появиться в России в 2026 году, заявили в Минцифры.

Более 146 миллионов раз пассажиры столичного транспорта оплатили проезд по биометрии с момента запуска сервиса, сообщила пресс-служба Дептранса.

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