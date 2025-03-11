Опытные следователи будут расследовать дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Москву

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета на Московский регион украинских БПЛА. К работе приступили опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

Они установят все обстоятельства произошедшего, типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.