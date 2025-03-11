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Новости

11 марта, 11:15

Происшествия

Опытные следователи будут расследовать дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Москву

Опытные следователи будут расследовать дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Москву

В Домодедове сгорели более 20 автомобилей из-за падения обломков беспилотника

Губернатор Воробьев посетил больницу в Домодедове, где находятся раненые при атаке БПЛА

Следователи и оперативные службы работают на Домодедовской улице после атаки БПЛА

Захарова заявила, что атакой БПЛА на Москву Киев показал свою террористическую сущность

Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты

Фасады дома в подмосковном ЖК "Видный берег" получили повреждения после атаки дронов

Эксперты предупреждают о смертельной опасности обломков беспилотников

Энергоблоки Курской АЭС функционируют в штатном режиме после ночной атаки БПЛА

Уголовное дело возбуждено по факту атаки беспилотников на Московский регион

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета на Московский регион украинских БПЛА. К работе приступили опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

Они установят все обстоятельства произошедшего, типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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