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11 марта, 11:15

Происшествия

Следователи и оперативные службы работают на Домодедовской улице после атаки БПЛА

Следователи и оперативные службы работают на Домодедовской улице после атаки БПЛА

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На Домодедовской улице, где упали обломки, работают следователи и оперативные службы. Пострадавших нет, но есть незначительные повреждения кровельного материала и остекления. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что службы уже на месте и занимаются восстановлением повреждений. Улицы не перекрыты, движение продолжается в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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