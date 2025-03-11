Следователи и оперативные службы работают на Домодедовской улице после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно отразили самую масштабную атаку беспилотников на Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

На Домодедовской улице, где упали обломки, работают следователи и оперативные службы. Пострадавших нет, но есть незначительные повреждения кровельного материала и остекления. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что службы уже на месте и занимаются восстановлением повреждений. Улицы не перекрыты, движение продолжается в обычном режиме.

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