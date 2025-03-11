Фасады дома в подмосковном ЖК "Видный берег" получили повреждения после атаки дронов

Фасады дома ЖК "Видный берег" в подмосковной деревне Сапроново Ленинского городского округа получили повреждения в результате атаки дронов. Об этом сообщает телеграм-канал Агентства "Москва".

Кроме того, осколками БПЛА побило припаркованные рядом машины. К месту происшествия оперативно прибыли волонтеры для оказания помощи жильцам. Также они готовы помочь в устранении последствий произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.