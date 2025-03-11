Эксперты предупреждают о смертельной опасности обломков беспилотников

Экстренные службы продолжают устранять последствия массированной атаки беспилотников на столичный регион. На местах падения аппаратов работают специалисты, включая роботов-саперов. В районе Капотня среди обломков обнаружена неразорвавшаяся боевая часть, представляющая угрозу.

Очевидцы в Раменском районе Подмосковья сняли на видео остатки беспилотника до приезда экстренных служб. Некоторые прохожие рассматривали обломки и даже думали взять что-нибудь на память. Эксперты предупреждают: приближаться к обломкам и трогать их опасно для жизни. О любых находках необходимо сразу сообщать специальным службам.

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