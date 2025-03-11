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Новости

11 марта, 10:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту атаки беспилотников на Московский регион

Уголовное дело возбуждено по факту атаки беспилотников на Московский регион

Охранник парковки "Мираторга" погиб в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Силы ПВО Минобороны России сбили 337 беспилотников ВСУ в ночь на 11 марта

Воробьев рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Подмосковье

Аэропорты Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме после атаки БПЛА

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Курская АЭС работает штатно на фоне атаки украинских БПЛА

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированного налета на Московский регион украинских БПЛА. К работе приступили опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также сотрудники судебно-экспертного центра.

Они устанавливают все обстоятельства атаки, типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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