Силы ПВО Минобороны России сбили 337 беспилотников ВСУ в ночь на 11 марта

Как сообщили в Минобороны России, атака беспилотников в ночь на 11 марта стала самой массовой в 2025 году. Силы ПВО сбили 337 беспилотников над российскими регионами. Над Московской областью уничтожили 91 дрон.

Больше всего – 126 аппаратов – ликвидировали в небе над Курской областью. Также сбивали БПЛА над территорией Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областей.

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