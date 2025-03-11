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11 марта, 08:30

Происшествия

Захарова объяснила массовую атаку украинских БПЛА на РФ визитом делегации ОБСЕ

Захарова объяснила массовую атаку украинских БПЛА на РФ визитом делегации ОБСЕ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ не первый раз атакуют Россию с помощью беспилотников в то время, когда страну посещает высокопоставленная делегация. Речь идет о визите представителей ОБСЕ и генсека организации Феридуна Синирлиоглу.

Захарова также отметила, что спонсоры киевского режима низвели ОБСЕ до "уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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