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11 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: появились новые подробности столкновения кораблей в Северном море

Новости мира: появились новые подробности столкновения кораблей в Северном море

Собянин: еще пять направлявшихся к Москве беспилотников ликвидированы

Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

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Пожар в административном здании в ТиНАО локализован

Площадь пожара в административном здании в ТиНАО достигла 500 квадратных метров

Стали известны подробности происшествия в Северном море у берегов Великобритании. Там 10 марта столкнулись нефтяной танкер и контейнеровоз. После удара прогремели взрывы, и на обоих судах вспыхнул пожар. Береговая охрана спасла 36 моряков, еще один пропал без вести. Как передает телеканал Sky News, танкер перевозил более 200 тысяч баррелей авиатоплива. По меньшей мере один грузовой бак получил повреждения, из-за чего произошла утечка. В свою очередь агентство Reuters передавало, что второе судно перевозило 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.

Тем временем около тысячи человек эвакуировали в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго. Спасателям предстоит вывезти из зоны бедствия около 30 тысяч местных жителей. Несколько населенных пунктов накрыло облаком пепла, есть пострадавшие. По данным сейсмологов, потоки лавы не угрожают жилым домам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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