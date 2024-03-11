Новости регионов: несколько лыжниц получили травмы на Спартакиаде на Красной Поляне

Федерация лыжных гонок России начала разбирательство в связи с инцидентом на Красной Поляне. В прошедшие праздничные выходные в рамках Спартакиады там был запланирован массовый старт среди девушек на 10 километров. Несмотря на метель, густой туман и практически нулевую видимость, соревнования отменять не стали. На трассе спортсменки начали падать, многие были вынуждены отправиться в больницу из-за серьезных травм.

В Казани после обрушения козырька магазина на площади 75 квадратных метров завели уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Конструкция сложилась под тяжестью снега. ЧП обошлось без пострадавших.

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