Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 18:00

Происшествия

Новости регионов: несколько лыжниц получили травмы на Спартакиаде на Красной Поляне

Новости регионов: несколько лыжниц получили травмы на Спартакиаде на Красной Поляне

Новости мира: французская полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Спасателям удалось сбить открытое пламя на фабрике в подмосковном поселке Родники

Столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Новости регионов: лавина накрыла сноубордистов в Хакасии

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 79-го километра МКАД

Пожар с горящего в Раменском склада перешел на соседнее здание

Новости регионов: крыша станции техобслуживания упала при пожаре в Сургуте

Мебельная фабрика загорелась в Раменском районе Подмосковья

Федерация лыжных гонок России начала разбирательство в связи с инцидентом на Красной Поляне. В прошедшие праздничные выходные в рамках Спартакиады там был запланирован массовый старт среди девушек на 10 километров. Несмотря на метель, густой туман и практически нулевую видимость, соревнования отменять не стали. На трассе спортсменки начали падать, многие были вынуждены отправиться в больницу из-за серьезных травм.

В Казани после обрушения козырька магазина на площади 75 квадратных метров завели уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Конструкция сложилась под тяжестью снега. ЧП обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортрегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика