Новости регионов: двухэтажное здание вспыхнуло в Улан-Удэ

В Улан-Удэ загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщили в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Помощь потребовалась женщине – спасатели вывели ее из дома. Пожар ликвидирован, его площадь превысила 150 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог.

В Приморском крае спасатели ликвидировали все природные пожары. Их общая площадь составляла более 420 гектаров. Самая сложная обстановка сложилась в Хасанском районе: там в огне оказался национальный парк "Земля леопарда". Власти Приморья вводили особый противопожарный режим в 22 муниципалитетах.

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