11 марта, 23:15Происшествия
В Москве задержали находившегося в федеральном розыске с 2020 года
В Москве задержали подозреваемого в убийстве, который находился в федеральном розыске с 2020 года.
Водитель двигался по МКАД на большой скорости. Требование сотрудников полиции остановиться он проигнорировал. Задержать автомобиль удалось в Реутове. При этом мужчина попытался скрыться. Полицейским пришлось применить табельное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух.
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