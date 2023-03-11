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Новости

11 марта, 23:15

Происшествия

В Москве задержали находившегося в федеральном розыске с 2020 года

В Москве задержали находившегося в федеральном розыске с 2020 года

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве, который находился в федеральном розыске с 2020 года.

Водитель двигался по МКАД на большой скорости. Требование сотрудников полиции остановиться он проигнорировал. Задержать автомобиль удалось в Реутове. При этом мужчина попытался скрыться. Полицейским пришлось применить табельное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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