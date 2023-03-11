Два автобуса столкнулись на западе Москвы. ДТП произошло на Производственной улице. В одном из автобусов находились 50 человек, во втором – 30. Пострадали трое, один из них ребенок. В ГИБДД подтвердили двоих пострадавших.

На юго-востоке столицы сгорела машина. ЧП произошло во дворе жилого дома на Армавирской улице. Загорелся моторный отсек автомобиля. Это была раритетная модель "ВАЗ 2101". Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

После потепления в московский регион вернулись снегопады и январские морозы. Минувшей ночью столбики термометров в Подмосковье опускались чуть ли не до -20. Днем было теплее. Но из-за сильного ветра казалось холоднее.