Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:30

Общество

Два автобуса столкнулись на западе Москвы

Два автобуса столкнулись на западе Москвы

Новости часа: число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

Человек погиб во время пожара на улице Генерала Кузнецова

Движение восстановили на улице Академика Королева, где произошел пожар

ДТП с участием такси произошло в Зеленограде

Грузовик въехал в стоящую фуру на МКАД

ДТП произошло на проектируемом проезде № 7032

Пожар в девятиэтажке на улице Академика Королева ликвидировали

Пожар произошел на улице Генерала Кузнецова

Новости часа: четырех человек спасли во время тушения пожара на северо-востоке Москвы

Два автобуса столкнулись на западе Москвы. ДТП произошло на Производственной улице. В одном из автобусов находились 50 человек, во втором – 30. Пострадали трое, один из них ребенок. В ГИБДД подтвердили двоих пострадавших.

На юго-востоке столицы сгорела машина. ЧП произошло во дворе жилого дома на Армавирской улице. Загорелся моторный отсек автомобиля. Это была раритетная модель "ВАЗ 2101". Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

После потепления в московский регион вернулись снегопады и январские морозы. Минувшей ночью столбики термометров в Подмосковье опускались чуть ли не до -20. Днем было теплее. Но из-за сильного ветра казалось холоднее.

Читайте также
происшествияДТПпожаробществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика