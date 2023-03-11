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11:45

Происшествия

Джо Байден приказал оказать федеральную помощь районам Калифорнии из-за наводнения

Джо Байден приказал оказать федеральную помощь районам Калифорнии из-за наводнения

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Президент США Джо Байден приказал оказать федеральную помощь районам Калифорнии из-за наводнения. Обширный штормовой фронт движется с юга на северо-восток США. Число его жертв возросло до 10 человек. Из Калифорнии эвакуировали 10 тысяч. Причиной наводнения стали мощные ливни в центральной части штата. Сильные ветры повреждали постройки, ломали деревья, обрывали линии электропередачи. Власти объявили чрезвычайное положение. По данным СМИ, в зоне бедствия могут находитсья 25 миллионов человек. Сильные осадки обещают до конца выходных. Это может привести к еще более масштабным наводнениям в начале следующей недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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