В Северодвинске задержали мужчину, который взял в заложники человека

Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан. Об этом сообщили в местной полиции. Ранее сообщалось, что мужчина удерживает сотрудницу микрофинансовой компании с охотничьим обрезом в руках.

По предварительным данным, причиной инцидента стали крупные долги 53-летнего местного жителя Александра Колодешникова. Как пишут местные СМИ, мужчина утверждал, что его преследуют коллекторы и требовал, чтобы они от него отстали.

Позднее другой источник сообщил, что захватчик требовал встречи с директором организации микрозаймов и хотел принудить работников офиса аннулировать его задолженность.

К зданию прибыли сотрудники ОМОН и СОБР, место происшествия оцепили. Детские сады и школы района попросили не выпускать детей на улицу.

В итоге мужчина сам вышел на улицу и отпустил заложницу, которая не пострадала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.