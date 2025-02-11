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Новости

Новости

11 февраля, 22:00

Происшествия

Новости регионов: утечки мазута с танкера Koala не зафиксированы

Новости регионов: утечки мазута с танкера Koala не зафиксированы

Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после ДТП

"Московский патруль": в Подмосковье нашли живым потерявшегося мальчика

"Московский патруль": почти 100 кошек обнаружили в столичной квартире

"Московский патруль": стрелявшим в воздух молодоженам вынесли приговор в Подмосковье

"Московский патруль": москвичка заказала убийство мужа за 5 млн рублей

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в нападении на занимавшихся криптовалютой

Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве

Обыски проходят в столичной пекарне после возможного отравления граждан ртутью

На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП

Водолазы обследуют танкер Koala после аварии в порту Усть-Луга Ленинградской области. Утечек нефтепродуктов не обнаружено. Однако на судне находится около 130 тонн мазута, который необходимо откачать. По информации Минтранса, выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии.

Жители Екатеринбурга устроили протесты из-за вырубки деревьев Березовой рощи. По данным СМИ, в этом районе хотят построить новый жилой комплекс. Рабочие огородили территорию, но несогласные со стройкой люди снесли забор и дежурят на месте. Активисты планируют добиться, чтобы эту зону признали особо охраняемой природной территорией.

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. Свое путешествие он начал 5 декабря прошлого года в проливе Дрейка. Маршрут, по которому следовал Конюхов, считается самым сложным и опасным в этих широтах. Однако поход Федора продолжается. Конечная цель – Австралия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыобществовидеоЕкатерина Фоменко
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