Новости регионов: утечки мазута с танкера Koala не зафиксированы

Водолазы обследуют танкер Koala после аварии в порту Усть-Луга Ленинградской области. Утечек нефтепродуктов не обнаружено. Однако на судне находится около 130 тонн мазута, который необходимо откачать. По информации Минтранса, выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии.

Жители Екатеринбурга устроили протесты из-за вырубки деревьев Березовой рощи. По данным СМИ, в этом районе хотят построить новый жилой комплекс. Рабочие огородили территорию, но несогласные со стройкой люди снесли забор и дежурят на месте. Активисты планируют добиться, чтобы эту зону признали особо охраняемой природной территорией.

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. Свое путешествие он начал 5 декабря прошлого года в проливе Дрейка. Маршрут, по которому следовал Конюхов, считается самым сложным и опасным в этих широтах. Однако поход Федора продолжается. Конечная цель – Австралия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.