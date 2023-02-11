Новости часа: российские военные раздали почти 50 тонн гумпомощи в Сирии

Российские военные раздали почти 50 тонн гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Для Венгрии Россия не является главным партнером, но ее экономика – одна из определяющих в мире, заявила президент страны Каталин Новак.

Образовательный комплекс в Нахабине более чем на тысячу мест введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

