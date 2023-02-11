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11 февраля, 22:15

Происшествия

Москвичам рассказали о ситуации в Турции и Сирии после землетрясений

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В Сирии число жертв землетрясения уже превысило 1 400 человек. При этом в Турции этот показатель в разы больше: там погибли больше 22 тысяч человек.

В Турции уже задержали восемь человек из-за строительных дефектов в зданиях, которые обрушились в результате землетрясения. А накануне в Стамбуле также задержали подрядчика разрушенного ЖК в городе Антакья в провинции Хатай.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоМаксим Селиков
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