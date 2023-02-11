Посольства Турции и Сирии попросили добровольцев о помощи в сборе грузов для пострадавших

Посольства Турции и Сирии в Москве продолжают собирать пожертвования и гуманитарную помощь для пострадавших в результате землетрясения. Там принимают продукты питания и предметы первой необходимости.

Кроме того, дипмиссии приглашают добровольцев, которые могли бы помочь сортировать и упаковывать вещи для отправки в разрушенные районы. Помочь могут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

