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11 февраля, 21:15

Происшествия

Почти 50 человек задержали по подозрению в мародерстве в Турции

Почти 50 человек задержали по подозрению в мародерстве в Турции

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Ранее полиция арестовала банду, которая грабила грузовики с гуманитарной помощью. Преступники перекрывали дорогу, избивали водителей, забирали товары, а иногда и угоняли машины. А в Хатае люди взламывают магазины и выносят с прилавков все, что есть.

По распоряжению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, для борьбы с мародерами созданы специальные бригады силовиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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