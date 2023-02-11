Почти 50 человек задержали по подозрению в мародерстве в Турции

Почти 50 человек задержали в Турции по подозрению в мародерстве после землетрясения.

Ранее полиция арестовала банду, которая грабила грузовики с гуманитарной помощью. Преступники перекрывали дорогу, избивали водителей, забирали товары, а иногда и угоняли машины. А в Хатае люди взламывают магазины и выносят с прилавков все, что есть.

По распоряжению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, для борьбы с мародерами созданы специальные бригады силовиков.

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