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Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячам

Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячам

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Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячам человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Тем временем в Турции задержали восемь человек из-за строительных дефектов в зданиях, которые обрушились в результате землетрясений. Их подозревают в том, что они внесли незаконные изменения в конструкции домов, в том числе снесли несущие стены и колонны.

Накануне в Стамбуле также задержали подрядчика жилого комплекса в городе Антакья в провинции Хатай. Он тоже полностью обрушился, хотя должен был быть построен с учетом всех необходимых норм.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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