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Происшествия

На улице Зои и Александра Космодемьянских восстановили движение после ДТП

На улице Зои и Александра Космодемьянских восстановили движение после ДТП

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На улице Зои и Александра Космодемьянских восстановлено движение после крупной аварии. Там, у дома 26/21, столкнулись самосвал, легковой автомобиль и трамвай.

По одной из версий, автомобиль хотел объехать самосвал, в результате произошел удар, и машину отбросило на трамвайную остановку. Там стояли женщина и ребенок, их задело по касательной и они упали. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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