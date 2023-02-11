На улице Зои и Александра Космодемьянских восстановили движение после ДТП

На улице Зои и Александра Космодемьянских восстановлено движение после крупной аварии. Там, у дома 26/21, столкнулись самосвал, легковой автомобиль и трамвай.

По одной из версий, автомобиль хотел объехать самосвал, в результате произошел удар, и машину отбросило на трамвайную остановку. Там стояли женщина и ребенок, их задело по касательной и они упали. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

