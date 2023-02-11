Телезрителям рассказали последние новости о землетрясении в Турции

В Турции задержали восемь человек из-за строительных дефектов в зданиях, которые обрушились в результате землетрясения. Об этом сообщают местные СМИ. Их подозревают в том, что они внесли незаконные изменения в конструкции домов.

Накануне в Стамбуле также задержали подрядчика относительно нового ЖК в городе Антакья в провинции Хатай – жилой комплекс также полностью обрушился, хотя должен был быть построен с учетом всех необходимых норм и выдержать землетрясение.

Тем временем, число жертв превысило 21 тысячу. Ранены – более 80 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.