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Происшествия

Телезрителям рассказали последние новости о землетрясении в Турции

Телезрителям рассказали последние новости о землетрясении в Турции

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В Турции задержали восемь человек из-за строительных дефектов в зданиях, которые обрушились в результате землетрясения. Об этом сообщают местные СМИ. Их подозревают в том, что они внесли незаконные изменения в конструкции домов.

Накануне в Стамбуле также задержали подрядчика относительно нового ЖК в городе Антакья в провинции Хатай – жилой комплекс также полностью обрушился, хотя должен был быть построен с учетом всех необходимых норм и выдержать землетрясение.

Тем временем, число жертв превысило 21 тысячу. Ранены – более 80 тысяч. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествиявидеоАлина Гилева
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